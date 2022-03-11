 
مباشر

إغلاق مدينة صينية بسبب فيروس كورونا

أخبار العالم

إغلاق مدينة صينية بسبب فيروس كورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skmv

أغلقت السلطات الصينية، مدينة في شمال شرق البلاد، في مسعى لوقف تفشي فيروس كورونا الذي بلغت الإصابات به أعلى عدد منذ عامين.

إقرأ المزيد
كورونا.. الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة
كورونا.. الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ بدء الجائحة

وأمرت مدينة تشانغتشون، عاصمة مقاطعة جيلين والتي تعد مركزا صناعيا مهما، السكان بالعمل عن بعد، وسمحت لشخص واحد بمغادرة المنزل كل يومين لشراء "الأساسيات اليومية"، فيما أكدت أنها ستجري فحوص كوفيد واسعة النطاق.

وارتفعت إصابات كورونا، في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 1000 حالة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ الأيام الأولى للوباء في عام 2020.

في السياق، أمرت شنغهاي مدارسها بالإغلاق والتحول إلى التعليم عبر الإنترنت.

المصدر:AFP 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا