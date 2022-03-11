لابيد يزور رومانيا وسلوفاكيا

أعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن الأخير سيتوجه إلى رومانيا وسلوفاكيا، مساء يوم غد السبت.

وأوضح المكتب أن لابيد سيلتقي "مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية الذين عملوا على المعابر الحدودية مع أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين، لمساعدة المواطنين الإسرائيليين على الفرار من الحرب".

كما سيلتقي لابيد مع زعماء ووزراء خارجية رومانيا وسلوفاكيا لمناقشة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك العلاقات الثنائية مع إسرائيل.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"