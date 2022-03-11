فولودين يدعو النيابة العامة لاتخاذ التدابير اللازمة بحق Meta

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن على النيابة العامة ولجنة التحقيق، اتخاذ إجراءات فورية ضد شركة Meta لتحريضها على الكراهية ضد مواطني روسيا".

وأضاف فولودين، خلال جلسة المجلس العامة: "سيكون من الصواب إصدار تعليمات لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الدوما، لتقوم بتحضير مذكرة إلى النائب العام ولجنة التحقيق، بهدف اتخاذ إجراءات الرد الفوري من جانبهما".

ووصف رئيس مجلس الدوما، ما يجري بـ"الحرب الإعلامية"، وقال: "هذه حرب موجهة بشكل خاص ضد مواطنينا الروس باستخدام منصات أمريكية تعمل على أراضي بلادنا".

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في وقت سابق، أعلنت شركة "ميتا" استثناء الخطاب المناهض "للغزاة الروس" في أوكرانيا من قواعدها لحظر أي محتوى على موقع "فيسبوك" يدعو إلى العنف والكراهية.

وقال آندي ستون المسؤول عن الاتصالات في "ميتا": "بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتا بأشكال من التعبير السياسي تنتهك في العادة قواعدنا المتعلقة بالخطاب العنيف".

المصدر: تاس