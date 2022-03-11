تشي غيفارا.. انقطعت حياة القاتل وتواصل خلود الضحية

توفي الجندي البوليفي، ماريو تيران سالازار، الذي كان قد قتل الثوري الكوبي الشهير، إرنستو تشي جيفارا في عام 1967، يوم الخميس بمدينة سانتا كروز بوسط هذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

وأوضحت قناة تلفزيون "يو إس أر" المحلية أن الجندي الكهل كان أدخل إلى المستشفى في وقت سابق بسبب مرض في الرئة تطور على مدى عدة سنوات.

وأكد الجنرال المتقاعد غاري برادو نبأ وفاة سالازار البالغ من العمر 80 عاما، والذي كان تولى قيادة عملية القبض على تشي غيفارا.

يشار إلى أن إرنستو تشي جيفارا ولد في 14 يونيو 1928 في مدينة روزاريو الأرجنتينية، وكان أقرب رفاق فيدل كاسترو (1926-2016)، وأحد قادة الثورة الكوبية عام 1959.

وفي محصلة عملية خاصة مشتركة بين أفراد الجيش البوليفي وضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عام 1967، تم القبض على تشي غيفارا وقتل رميا بالرصاص في بوليفيا، حيث حاول هو ومجموعة من أنصاره تنظيم حركة ثورية هناك.

مكان دفن غيفارا بقي لفترة طويلة سرا حتى عام 1997، حين اكتشف علماء أنثروبولوجيا بقايا هذا المناضل الثوري الشهير ورفاقه في السلاح بالقرب من قرية "فاليغراند" في وسط البلاد.

لاحقا تم نقل بقايا الجثامين من بوليفيا إلى كوبا ودفنت هناك في سانتا كلارا.

المصدر: تاس