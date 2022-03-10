"تويتر" يحجب حساب السفارة الروسية في لندن بعد تدوينة عن تصريح للافروف

حجب "تويتر" صفحة السفارة الروسية بلندن بعد نشرها تصريحا لوزير الخارجية سيرغي لافروف حول مستشفى التوليد في ماريوبول شرق أوكرانيا، الذي اتخذته قوات كييف مقرا لها.

ونشرت السفارة تصريح لافروف الذي قال إن "المستشفى لم يعمل منذ فترة طويلة ويستخدم من قبل القوات الأوكرانية والمتطرفين، ولاسيما كتيبة "آزوف" النازية.

وأكدت السفارة أن "صفحة البعثة الدبلوماسية تم حجبها بدعوى مخالفة قواعد الشبكة الاجتماعية، للمضايقات المستهدفة أو تحريض الآخرين على المشاركة فيها".

وأشارت إلى أنه "تم الاعتراف أيضا بتعليق السفارة الذي يقول أن المدونة المعروفة ماريانا بودغورسكايا في الصور من مكان الحادث، كانت تنتهك القواعد".

وقال لافروف في وقت سابق إنه "في اجتماع لمجلس الأمن قدم الوفد الروسي أدلة على أن مستشفى الولادة في ماريوبول استولت عليه كتيبة "آزوف" والمتطرفون الآخرون منذ فترة طويلة".

وأضاف: "طرد المسلحون الكادر الطبي للمستشفى وجميع النساء الراقدات في انتظار توليدهن".

المصدر: RT