جنوب إفريقيا تتلف 26 ألف قطعة سلاح (صور)

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا إتلاف نحو 26 ألف قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الذخائر، صودرت بمداهمات أمنية في إطار إجراءات مكافحة الجريمة في البلاد.

وقالت الشرطة إنها صادرت الأسلحة خلال ارتكاب جرائم أو مداهمات، بينما تم تسليم البعض أيضا بموجب عفو.

وقبل ذلك أجرت الشرطة تحقيقات للتأكد مما إذا كانت الأسلحة قد تم استخدامها في قضايا جنائية ولم يتم حلها بعد.

وذكرت الشرطة أن مفوض القسم المسؤول عن الشرطة والعمليات المرئية اللفتنانت جنرال مايكل موهلالا، أشرف على عملية تدمير الأسلحة النارية.

ويعد عدد الجرائم المرتكبة في جنوب إفريقيا من بين الأعلى على مستوى العالم.

وسجلت الشرطة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام 2021، 6859 جريمة قتل، بمتوسط بلغ أكثر من 74 جريمة في اليوم.

#sapsHQ All firearms that have been destroyed were subjected to Ballistic testing to determine if they were utilised in any commission of a crime. The #SAPS confirms that all firearms had been cleared. #GunDestruction NPhttps://t.co/e3ruQXBaQGpic.twitter.com/m403oy7wEA — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) March 10, 2022

المصدر: وكالات