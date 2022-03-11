 
مباشر

جنوب إفريقيا تتلف 26 ألف قطعة سلاح (صور)

أخبار العالم

جنوب إفريقيا تتلف 26 ألف قطعة سلاح (صور)
@SAPoliceService
جنوب إفريقيا تتخلص من 26 ألف قطعة سلاح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skhu

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا إتلاف نحو 26 ألف قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الذخائر، صودرت بمداهمات أمنية في إطار إجراءات مكافحة الجريمة في البلاد.

وقالت الشرطة إنها صادرت الأسلحة خلال ارتكاب جرائم أو مداهمات، بينما تم تسليم البعض أيضا بموجب عفو.

وقبل ذلك أجرت الشرطة تحقيقات للتأكد مما إذا كانت الأسلحة قد تم استخدامها في قضايا جنائية ولم يتم حلها بعد.

وذكرت الشرطة أن مفوض القسم المسؤول عن الشرطة والعمليات المرئية اللفتنانت جنرال مايكل موهلالا، أشرف على عملية تدمير الأسلحة النارية.

ويعد عدد الجرائم المرتكبة في جنوب إفريقيا من بين الأعلى على مستوى العالم.

وسجلت الشرطة في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من العام 2021، 6859 جريمة قتل، بمتوسط بلغ أكثر من 74 جريمة في اليوم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا