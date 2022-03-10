الدفاع الروسية: قوات دونيتسك حررت 3 بلدات ودفاعاتنا أسقطت طائرة MiG-29 و3 مسيّرات "بيرقدار" أوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن قوات جمهورية دونيتسك حررت بتغطية نارية روسية بلدات ماريانوفا ولازاريفكا وليسنويه، من قوات كييف.

وقال في تصريح للصحفيين: "تقدمت القوات الروسية بعمق 10 كيلومترات وسيطرت على بلدات ستيبنو وكرابفنيتسكو وكريمتشيك الصغرى ونوفو بيتريوكوفا ويالينسكويه".

وأضاف: "دمرنا حتى تاريخه 2998 موقعا عسكريا، كما دمر طيراننا 68 تجمعا عسكريا بما فيها موقعان قيادييان لقوات كييف، و12 موقعا لوجستيا، و3 عربات صواريخ (Osa) مضادة للطائرات".

وتابع: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة MiG-29 وثلاث طائرات بدون طيار من "بيرقدار بي تي 2" وأسقطت صاروخا تكتيكيا أوكرانيا Tochka-U".

وقال: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية بلغت خسائر القوات الأوكرانية 98 طائرة، و110 طائرات بدون طيار، و144 منصة صواريخ مضادة للطائرات، و88 موقع رادار، و1007 دبابات وعربات مدرعة أخرى، و109 منصات لإطلاق الصواريخ، و374 مربض مدفعية، و793 عربة عسكرية".

المصدر: RT