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موسكو: الحرب النووية مستحيلة

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موسكو: الحرب النووية مستحيلة
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - أرشيف
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أكد نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي، أن "الحرب النووية مستحيلة كونها تعني نهاية الحضارة".

وقال: "مثل هذه الحرب مستحيلة. أعتقد أن الخبراء يدركون عواقب الحرب النووية".

وأضاف: "الحرب النووية هي نهاية الحضارة ولا يجوز السماح بها بأي حال من الأحوال".

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "لا يؤمن باندلاع حرب نووية"، مشددا على أن "روسيا لم تتحدث أبدا عن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة".

المصدر: RT

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