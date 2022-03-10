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الكرملين: بوتين بحث مع نظيره الجنوب إفريقي توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين

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الكرملين: بوتين بحث مع نظيره الجنوب إفريقي توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجنوب إفريقي سيريل رامافوزا
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

وجاء في بيان الكرملين: "تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجنوب إفريقيا".

وأضاف: "أكد الرئيسان مجددا عزمهما على زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وجنوب إفريقيا، مشيرين بشكل خاص إلى ضرورة لتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، ومكافحة جائحة كورونا".

وتابع: "جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون في إطار مجموعة "بريكس" وغيرها من الحلبات الدولية".

المصدر: "تاس"

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