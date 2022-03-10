الكرملين: بوتين بحث مع نظيره الجنوب إفريقي توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

وجاء في بيان الكرملين: "تبادل الرئيسان التهاني بمناسبة الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجنوب إفريقيا".

وأضاف: "أكد الرئيسان مجددا عزمهما على زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وجنوب إفريقيا، مشيرين بشكل خاص إلى ضرورة لتوسيع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية، ومكافحة جائحة كورونا".

وتابع: "جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون في إطار مجموعة "بريكس" وغيرها من الحلبات الدولية".

المصدر: "تاس"