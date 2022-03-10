بوتين وماكرون وشولتس يبحثون هاتفيا الوضع حول أوكرانيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي جمعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس تطورات الوضع حول أوكرانيا.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، قائلا إن الزعماء الثلاثة "واصلوا مناقشة موضوع أوكرانيا"، دون ذكر التفاصيل.

وأمس الأربعاء بحث بوتين مع شولتس "خيارات الجهود السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا، ولا سيما نتائج الجولة الثالثة من المفاوضات بين موسكو وكييف"، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

المصدر: وكالات