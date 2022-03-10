بوليانسكي يدحض نبأ قصف روسي لمستشفى مدني في ماريوبول

وصف النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، نبأ قصف الجيش الروسي للمدنيين بمستشفى مدني في ماريوبول، بالكاذب.

وأضاف بوليانسكي قائلا: "بهذه الطريق تظهر الأخبار الكاذبة. في بياننا في 7 مارس، حذرنا من أن هذا المستشفى قد تحول إلى منشأة عسكرية من قبل المتطرفين. ويثير القلق الكبير أن الأمم المتحدة توزع مثل هذه المعلومات دون التحقق من صحتها".

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في وقت سابق، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على موقع تويتر، "بهجوم اليوم على مستشفى في ماريوبول، حيث توجد أقسام للولادة والأطفال".

وأشار غوتيريش إلى أن المدنيين، يدفعون الثمن الأكبر لحرب لا علاقة لها بهم، ودعا إلى إنهاء العنف.

في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 7 مارس، قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن سكان ماريوبول أفادوا بأن "الجيش الأوكراني بعد أن طرد جميع العاملين في مستشفى الولادة رقم 1 في ماريوبول، قام بتجهيز مواقعه النارية هناك".

المصدر: نوفوستي