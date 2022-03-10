إلهان عمر تصوت ضد حظر النفط الروسي

صوتت النائبة الجمهورية عن ولاية مينيسوتا الأمريكية، إلهان عمر ضد حظر واردات النفط الروسية، محذرة من أن تبعات هذا القرار "لن تنتهي بشكل جيد".

وقالت عمر في مقابلة مع برنامج The Rising عبر صحيفة The Hill إن "فرض حظر على النفط الروسي سيكون له تأثير مدمر على الشعب الروسي وعلى أوروبا"، مضيفة: "أعتقد أنه عندما نجري هذه المحادثات، لا يمكن أن تكون مجرد استجابة فورية مرضية نريد التوصل إليها، سواء كان ذلك سياسيا أو معنويا".

وشددت على أن "علينا أن نفكر فيما يعنيه هذا الأمر بعد عام من الآن، وما يعنيه هذا بعد عامين أو ثلاثة أعوام من الآن. وأعتقد في نهاية المطاف، أن هذا لن ينتهي بشكل جيد للشعب الروسي ولن ينتهي بشكل جيد لشعوب أوروبا".

وأشارت إلى أنه "عندما تنخرط في حرب غير أخلاقية، يجب أن تكون هناك عواقب. لكن هل أعتقد أن العقوبات واسعة النطاق التي نفرضها على روسيا سيكون لها تأثير مدمر على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين؟ لا، أعتقد أنه سيكون لها تأثير مدمر على الناس".

وحول التقارير التي أفادت بزيارة متوقعة لإدارة الرئيس جو بايدن، إلى السعودية لإصلاح العلاقات وإقناع المملكة بضخ المزيد من النفط للحفاظ على توازن الأسواق العالمية، قالت عمر: "أجد صعوبة في العثور على موقف يجسد مبادئ هنا، إن كانت مشكلتنا أننا لا نرغب بشراء النفط من ديكتاتور يشن حربا على دولة مجاورة أضعف، أجد صعوبة في العثور على مبدأ في التوجه إلى السعودية العربية والتقارب مع طاغية آخر".

وأضافت: "نحن منخرطون في الدفاع عن الديمقراطية وفي الدفاع عن حقوق الإنسان، وإن كان ذلك الوضع فعلا، فأنا لا أجد الأمر منطقيا بأننا متلهفون للغاية لإدانة بوتين الذي يشن حربا غير أخلاقية، لكننا لا نقوم بذلك فيما يخص التحالف بقيادة السعودية في اليمن"، مشيرة إلى أن "لدينا أكثر من 200 مليون يمني من النازحين في الوقت الحالي، وهناك حوالي ثمانية ملايين يمني على حافة المجاعة و300 ألف يمني قتلوا منذ شن تلك الحرب، 11 ألفا منهم هم أطفال".

وقالت عمر: "نرى صورا مرارا وتكرارا تظهر الدمار الذي خلفته هذه الحرب على الأرواح البريئة، لكن لا ترى عقوبات مفروضة على السعودية أو الإمارات، نواصل العمل معهم، بايدن قال إن (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان، هو شخص منبوذ، وكما يظهر هو ليس كذلك، لأننا لا نزال أصدقاء معه، ونتواصل معه".

المصدر: The Hill