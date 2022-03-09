إصابة بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن الأخير ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم نتنياهو إن اختبار كوفيد-19 الخاص بنتنياهو (72 عاما) أتت نتيجته إيجابية، مشيرا إلى رئيس الحكومة السابق بصحة جيدة ويتبع إرشادات فيروس كورونا ويتبع نصيحة طبيبه.

هذا وتمنى رئيس الوزراء نفتالي بينيت لنتنياهو الشفاء، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "أتمنى الشفاء التام والعاجل لنتنياهو".

מאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה ל-@netanyahu

תרגיש טוב! — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 9, 2022

وكان نتنياهو خضع للحجر الصحي في ديسمبر الماضي، بعد أن تدرب في صالة ألعاب رياضية داخل مبنى الكنيست، قبل أن تتأكد اليوم إصابة مدرب كان بقربه بكورونا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT