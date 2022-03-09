برلمان نيوزيلندا يوافق على تشريع يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

وافق البرلمان النيوزيلندي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

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ويستهدف القانون الجديد، الذي أقر على عجل، الأفراد المرتبطين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك الأوليغارش الروس.

وسيسمح القانون لنيوزيلندا بتجميد الأصول ومنع وصول اليخوت الفاخرة أو الطائرات.

وعلى عكس العديد من البلدان التي كانت قد فرضت عقوبات بالفعل، لم تسمح قوانين نيوزيلندا في السابق للحكومة بتطبيق تدابير ذات مغزى ما لم تكن جزءا من جهد أوسع للأمم المتحدة.

وقال مشرعون إن ذلك سيمنع نيوزيلندا من التحول إلى ملاذ آمن للأوليغارش الروس الذين يتطلعون إلى التهرب من العقوبات في أماكن أخرى.

المصدر: AP