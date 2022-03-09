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عبد الله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية الإماراتية - الأمريكية

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عبد الله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الثنائية الإماراتية - الأمريكية
AP Andrew Harnik
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الأمريكي انتوني بلينكن
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في اتصال هاتفي، بحث وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، العلاقات الثنائية الإماراتية - الأمريكية.

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وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة، العلاقات الثنائية الإماراتية - الأمريكية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشارت "وام" إلى أن الجانبين بحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة الأوكرانية، وأهمية العمل على الوصول لتسوية سياسية للأزمة.

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المصدر: "وام"

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