زيلينسكي يدعو إلى مفاوضات "صريحة وموضوعية" مع روسيا

جدد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، دعوته إلى إجراء المفاوضات بين كييف وموسكو حول إنهاء النزاع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال زيلينسكي، في خطاب مصور نشره مكتب الرئيس الأوكراني عبر "تيليغرام" مساء الثلاثاء: "يجب إنهاء الحرب، يجب الجلوس حول طاولة المفاوضات بشرط أن تكون صريحة وموضوعية، في مصلحة الناس".

ورحب زيلينسكي بفرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحظر على استيراد النفط والغاز من روسيا إلى الولايات المتحدة، ودعا الاتحاد الأوروبي "كذلك إلى اتخاذ قرارات قاسية ضد روسيا".

ويأتي هذا التعليق بعد أن أعلن زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "ABC"، أن أوكرانيا "غير مستعدة للإنذارات" لكن لديها "حل ممكن" بشأن القضايا الخلافية المحورية مع روسيا بما في ذلك صفة شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وطرحت الحكومة الروسية، التي أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مجموعة مطالب لوقف النزاع تشمل الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وكذلك باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك واتباع أوكرانيا موقف "محايد" بضمان عدم الانضمام للناتو.

المصدر: وكالات