 
مباشر

زيلينسكي يدعو إلى مفاوضات "صريحة وموضوعية" مع روسيا

أخبار العالم

زيلينسكي يدعو إلى مفاوضات
AP Ukrainian Presidential Press Office
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjyg

جدد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، دعوته إلى إجراء المفاوضات بين كييف وموسكو حول إنهاء النزاع في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
واشنطن: لن نقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لأن ذلك سيكون محفوفا بمخاطر الحرب مع روسيا
واشنطن: لن نقيم منطقة حظر طيران محدودة فوق أوكرانيا لأن ذلك سيكون محفوفا بمخاطر الحرب مع روسيا

وقال زيلينسكي، في خطاب مصور نشره مكتب الرئيس الأوكراني عبر "تيليغرام" مساء الثلاثاء: "يجب إنهاء الحرب، يجب الجلوس حول طاولة المفاوضات بشرط أن تكون صريحة وموضوعية، في مصلحة الناس".

ورحب زيلينسكي بفرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحظر على استيراد النفط والغاز من روسيا إلى الولايات المتحدة، ودعا الاتحاد الأوروبي "كذلك إلى اتخاذ قرارات قاسية ضد روسيا".

ويأتي هذا التعليق بعد أن أعلن زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "ABC"، أن أوكرانيا "غير مستعدة للإنذارات" لكن لديها "حل ممكن" بشأن القضايا الخلافية المحورية مع روسيا بما في ذلك صفة شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وطرحت الحكومة الروسية، التي أطلقت يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مجموعة مطالب لوقف النزاع تشمل الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا وكذلك باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك واتباع أوكرانيا موقف "محايد" بضمان عدم الانضمام للناتو.

المصدر: وكالات  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا