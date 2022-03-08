بايدن: نواصل توريد أسلحتنا إلى أوكرانيا على أساس يومي

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا على أساس يومي.

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وقال بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء للإعلان عن إجراءات جديدة ضد روسيا بما في ذلك فرض حظر على استيراد النفط والغاز منها: "قدمنا لأوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة قدرها 1 مليار دولار".

وأضاف بايدن: "شحنات الأسلحة من الولايات المتحدة تصل إلى أوكرانيا يوميا، كما نقوم كذلك بتنسيق توريد الأسلحة المماثلة من حلفائنا بدءا من ألمانيا ووصولا إلى فنلندا وهولندا".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "روسيا تسعى إلى السيطرة على أوكرانيا لكنها لن تتمكن من تحقيق ذلك".

كما شدد بايدن على أن الولايات المتحدة "ستواصل الإيفاء بتعهداتها المقدسة في إطار البند الخامس" من اتفاق واشنطن حول الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في الناتو.

المصدر: وكالات