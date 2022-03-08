السويد: إذا طلبنا الانضمام إلى الناتو فإن استقرار الوضع الأمني في أوروبا قد يتضرر

أفادت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، اليوم الثلاثاء، بأن طلب ستوكهولم الانضمام إلى الناتو في الوقت الحالي لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار الوضع في أوروبا.

وقالت أندرسون في مؤتمر صحفي: "إذا قررت السويد تقديم طلب (إلى الناتو)، فإنها ستزيد من زعزعة استقرار هذا الجزء من أوروبا وتزيد من التوتر. وفي هذه الحالة، ستساهم السويد في زعزعة استقرار الوضع".

ووفقا لرئيسة الوزراء، فإن "التهديد" من روسيا هو العامل الذي أثر على قرار إمداد أوكرانيا بالسلاح، فالعملية العسكرية الروسية حسبها "أدت إلى تفاقم الوضع الأمني".

يذكر أن وزارة الخارجية السويدية أعلنت في وقت سابق أن ستوكهولم أرسلت إلى أوكرانيا أسلحة مضادة للدبابات ودروعا واقية ومساعدات مالية بـ52 مليون دولار.

المصدر: "نوفوستي"