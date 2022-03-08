زيلينسكي يتحدث عن حل وسط لمسألة القرم ودونيتسك ولوغانسك ويؤكد أن كييف غير مهتمة بالناتو

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن لدى كييف "حلا ممكنا"، لمسألة الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأوضح في مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية أن أوكرانيا "ليست مستعدة للإنذارات" التي توجهها روسيا بشأن قضية التخلي عن إمكانية الانضمام إلى الناتو والاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

وقال زيلينسكي إن بلاده مستعدة للحوار مع روسيا بشأن كيفية إدارة حياة الناس في مناطق لوغانسك ودونيتسك والقرم.

وأضاف: "أعتقد أن البنود المتعلقة بالأراضي المحتلة المؤقتة والجمهوريات غير المعترف بها إلا من قبل روسيا، يمكننا مناقشتها وإيجاد حل وسط بشأن كيفية عيش هذه الأراضي. المهم بالنسبة لي هو كيف ستعيش الناس في هذه الأراضي من الذين يريدون أن يكونوا جزءًا من أوكرانيا ... السؤال أصعب من مجرد الاعتراف بهم".

وبسؤاله عن موقفه من شروط روسيا الثلاث في المفاوضات، بتغيير الدستور والتخلي عن فكرة انضمام أوكرانيا للناتو و الاعتراف بجمهوريتي دونيستك ولوغانسك والقرم، قال، "نحن مستعدون للحوار وليس الاستسلام، بخصوص الناتو، "التحالف لا يفضل الأمور الجدلية ويتجنب المواجهة مع روسيا".

وصرح الرئيس الأوكراني بأنه فقد الاهتمام بمسألة انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا "أما بالنسبة للناتو، فقد فقدت الاهتمام بهذه المسألة منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا، فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا".

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك