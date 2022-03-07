أوكرانيا: تقدم طفيف في المفاوضات مع روسيا حول الممرات الإنسانية دون نتائج حول المسار المحوري

أعلن الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا في بيلاروس عن تحقيق "تقدم إيجابي طفيف" في الجولة الثالثة من العملية التفاوضية يخص عمل الممرات الإنسانية.

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وقال عضو الوفد، مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، عبر "تويتر": "الجولة الثالثة من المفاوضات اختتمت. ثمة تقدم إيجابي طفيف حول لوجيستية الممرات الإنسانية".

وذكر بودولياك في تصريح صحفي عقب المفاوضات التي جرت الاثنين في منطقة بيلوفيجسكايا بوشا في بيلاروس: "حصلنا على بعض النتائج الإيجابية بشأن لوجستية الممرات الإنسانية، سيتم إدخال تغييرات فيها، وسنقدم مساعدة أكثر فعالية لمن يعانون من عدوان الاتحاد الروسي".

وتابع: "فيما يخص المسار السياسي المحوري، الذي يشمل وقف إطلاق النار والهدنة وإنهاء الأعمال القتالية بشكل عام، فالمناقشات المكثفة ستستمر. ليس هناك إلى اليوم نتائج يمكن أن تحسن الوضع بشكل ملموس. لكنني أشدد مرة أخرى على أن المشاورات ستتواصل ونحن سنحصل على النتيجة".

وذكر رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن توقعات موسكو من الجولة الثالثة للعملية التفاوضية لم تتحقق لكن الاجتماعات ستستمر، معربا عن أمله في أن يتم بدء عمل الممرات الإنسانية اعتبارا من الثلاثاء.

المصدر: وكالات