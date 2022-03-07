السفارة الروسية ترسل مذكرة للخارجية الفرنسية بعد اعتداء على مكتب التعاون الروسي

أرسلت السفارة الروسية لدى باريس مذكرة لوزارة الخارجية الفرنسية بعد الاعتداء الذي تعرض له مكتب التعاون الروسي في باريس الليلة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مبنى ممثلية التعاون الروسي في باريس تعرض لهجوم الليلة الماضية دون أن يسفر عن إصابات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تطالب باريس بضمان أمن البعثات والمؤسسات الروسية الرسمية.

المصدر: تاس