تركيا ترحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

رحبت تركيا، اليوم الاثنين، بإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا لإخلاء المدنيين.

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وقال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية عبر "تويتر": "ستواصل تركيا مبادراتها بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، حتى يصبح وقف إطلاق النار دائما وتثمر مفاوضات السلام".

Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.



Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 7, 2022

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مدن كييف وماريوبول وخاركيف وسومي الأوكرانية، اعتبارا من الساعة 10:00 صباحا، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT