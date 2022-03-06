رئيس الأركان البريطاني ينتقد تصريحات تراس ويؤكد: آخر شيء نريده هو حرب بين الناتو وروسيا

اعتبر رئيس أركان الدفاع البريطاني، الأدميرال السير توني راداكين، أن "آخر شيء نريده هو حرب بين الناتو وروسيا "، معتبرا أن "الأوكرانيين يواجهون وضعا مروعا".

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وفي تصريحات صحفية، رأى السير توني راداكين أنه "يتعين على المملكة المتحدة وحلفائها توخي الحذر الشديد بشأن تهديدات روسيا"، مضيفا: "يتعين علينا الحفاظ على الهدوء والمسؤولية حتى لا نكتفي بالرد على نحو متهور لأي تعليق صريح أو غريب أو مثير للسخرية في بعض الأحيان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، لافتا إلى أن "المملكة المتحدة جزء من أكبر تحالف عسكري في العالم، "الناتو"، ولديها رادع نووي".

وتابع: "نحن مستعدون ... وسنكون واثقين بشكل لا يصدق بقدرتنا على مواجهة الرئيس بوتين".

وسئل عما إذا كانت المملكة المتحدة لا تزال على اتصال مع روسيا، فقال راداكين إن "الحكومة لديها خط مباشر مع مقر العمليات في موسكو، والذي يتم اختباره كل يوم"، مشيرا إلى أن هذا الخط "استخدم مؤخرا لطلب لقاء مع نظيره الروسي، فاليري غيراسيموف، وينتظر الرد".

كما انتقد الأدميرال السير توني راداكين ما ذكرته وزيرة الخارجية ليز تراس بالسماح للمتطوعين بالتوجه الى أوكرانيا للقتال، معتبرا أنه "غير قانوني وغير مفيد" للمواطنين البريطانيين أن يذهبوا ويقاتلوا في أوكرانيا.

المصدر: "بي بي سي"