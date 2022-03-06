وزارة الدفاع الأوكرانية: تم انتقال اقتصاد البلاد إلى "القبضة العسكرية"

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، أنه تم انتقال الاقتصاد الأوكراني إلى "القبضة العسكرية".

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وكتب ريزنيكوف في صفحتها على "فيسبوك": "قمنا بنقل اقتصاد البلاد إلى القبضة العسكرية. تواصل المصانع عملها وتقوم بتنفيذ الطلبات العسكرية وإصلاح المعدات".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: نوفوستي