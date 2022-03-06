الدفاع البيلاروسية تنفي صحة تقارير عن وجود مظليين بيلاروس في أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع البيلاروسية المعلومات التي تفيد بوجود جنود مظليين في أوكرانيا، مؤكدة أن جميع العسكريين البيلاروس موجودون داخل البلاد.

وجاء في بيان خدمة الوزارة: "انتشرت معلومات سابقة في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية بأن المظليين في بيلاروس كانوا بالقرب من جيتومير وخاركوف، وبالقرب من كييف وتشرنيغوف".

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وتابع البيان: "نؤكد أن المظليين، مثل جميع القوات المسلحة، موجودون في بيلاروس ويقومون بمهام وفقا للمهمة التي حددها القائد العام للقوات المسلحة".

ودعت بيلاروس الغرب مرارا إلى وقف سياسة العقوبات "المتهورة".

وفي السابق هدد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف بشن كييف ضربات صاروخية "استباقية" ضد مينسك، على خلفية مزاعم "إطلاق صواريخ من بيلاروس باتجاه أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي