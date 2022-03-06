طائرة سياح روسية تمنع من الإقلاع من "شرم الشيخ" بسبب العقوبات

قالت مصادر مطلعة إن طائرة "أورال إيرلاينز" التي تقل سائحين روس لم تتمكن من الإقلاع من شرم الشيخ المصرية بسبب اتصال مؤجر أجنبي بسلطات الطيران المصرية.

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وأضاف المصدر لوكالة "نوفوستي"، كان من المفترض أن تتجه الخطوط الجوية الأورال U6 1886، يوم السبت إلى مطار دوموديدوفو في موسكو. مرورا فوق أراضي قبرص.

وتابع قائلا: "قدم المؤجر طلبا إلى سلطات الطيران المصرية لإيقاف هذه الطائرة، ولم تصدر Eurocontrol (المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية) إذنا بالتحليق فوق منطقتها حتى تعود".

ووفقا له، في وقت سابق يوم السبت، عادت طائرتان أخريان من طراز أورال بأمان إلى روسيا من منتجعات مصرية على البحر الأحمر. مرورا فوق أراضي قبرص.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم الآن تنسيق طرق أخرى، "ولكن ، قد يستغرق ذلك بعض الوقت".

ووفقا لمصدر آخر مطلع على الوضع ، فإن السائحين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى روسيا أعيدوا إلى فنادقهم.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أورال إيرلاينز" أنها ستلغي رحلاتها إلى مصر من 14 مارس إلى 20 مايو. ومن 5 مارس إلى 13 مارس، سيتم تشغيل الرحلات لجلب الركاب من هذا البلد.

وعقب انطلاق العملية العسكرية الروسية، أعلنت العديد من الدول الغربية عن عقوبات جديدة، وفرضت قيود رئيسية على البنوك الروسية.

وغادرت العشرات من أكبر الشركات السوق الروسية. كما أغلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى الأجواء أمام شركات الطيران الروسية.

من جهتها أوصت وكالة النقل الجوي الفيدرالية، السبت ، شركات الطيران الروسية التي لديها طائرات مسجلة في الخارج، بتعليق الرحلات الجوية للخارج اعتبارا من 6 مارس، ومن الخارج اعتبارا من 8 مارس بسبب مخاطر توقيف واحتجاز الطائرات.

ونصحت الوكالة الروس باستخدام الرحلات الجوية التجارية للشركات الأجنبية للسفر إلى دول ثالثة لا تقيد الحركة الجوية مع روسيا. وإمكانية العودة عن طريق رحلات شركات الطيران الروسية أو الأجنبية، على سبيل المثال، عبر أذربيجان وأرمينيا وكازاخستان وقطر والإمارات وتركيا وصربيا. وشددت وكالة النقل الجوي الفيدرالية على استمرار الرحلات الجوية داخل البلاد دون قيود.

المصدر: نوفوستي