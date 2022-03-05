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فنلندا تعتزم شراء أسلحة دفاع جوي إسرائيلية الصنع

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فنلندا تعتزم شراء أسلحة دفاع جوي إسرائيلية الصنع
Globallookpress
نظام القبة الحديدية الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أنها قررت عقد صفقة مع تل أبيب لشراء أسلحة دفاعية إسرائيلية الصنع، مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة "استعدادا لتطور الوضع في أوكرانيا".

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن في حديث لقناة yle  إن "فنلندا تعمل على تحسين دفاعها المضاد للطائرات"، معتبرا أن هذه الخطوة "استثمار مهم بعد الاستثمار بشراء طائرات مقاتلة".

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ولفت إلى أن بلاده قررت شراء أسلحة دفاعية من إسرائيل.

وقال "لدينا معلومات استخبارية تشير إلى أن بيلاروسيا تفكر في آداء دور أكبر في أوكرانيا".

وتابع أن بلاده تستعد لـ "عدد من السيناريوهات" مع تطور الوضع في أوكرانيا، مؤكدا من جهة أخرى أن فنلندا لا تواجه أي تهديدات حاليا.

وأضاف: "الوضع على حدودنا سلمي، لكن يجب علينا أن نبقى يقظين وأن نعزز قدراتنا الدفاعية".

وكشف أيضا أن فنلندا تشارك في مناقشات تعاون دفاعي مع المملكة المتحدة. 

المصدر: yle 

 

 

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