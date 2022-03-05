بايدن يبحث مع نظيره الفنلندي سياسة "الأبواب المفتوحة" للناتو

اتفق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو، على بدء عملية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن وناقشا أهمية سياسة "الأبواب المفتوحة" التي يتبعها الناتو.

وجاء في بيان صحفي للبيت الأبيض، اليوم السبت، أن "الرئيسين التزما بإطلاق عملية من شأنها تعزيز التعاون الأمني ​​الأمريكي - الفنلندي، وأن تتم بالتنسيق الوثيق مع الدول الإسكندنافية الأخرى. كما ناقش الرئيسان أهمية سياسة الأبواب المفتوحة التي يتبعها الناتو".

وفي قت سابق قال الرئيس الفنلندي في حوار مع قناة "فوكس نيوز"، إن بلاده مستعدة لمناقشة عضوية الناتو الآن بعد أن تغير المشهد الدولي بسبب الأحداث في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه واستنادا إلى استطلاعات الرأي، يدعم معظم الفنلنديين فكرة الانضمام إلى الحلف.

المصدر: نوفوستي