كوريا الجنوبية.. اندلاع حرائق هائلة بإقليم كيونغ سانغ الشمالي

أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية، تحذيرا من الكوارث الطبيعية، إثر اندلاع حرائق هائلة في بلدة أولجين بإقليم كيونغ سانغ الشمالي.

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واندلعت الحرائق على طريق بالقرب من جبل فى بلدة أولجين الواقعة على بعد 330 كيلومترا جنوب شرق سيئول فى الساعة 11:17 صباحا، وانتشرت نحو قمة الجبل، وفقا لخدمة الغابات الكورية.

وتم إجلاء حوالي 3900 ساكن في تسع قرى قريبة من المنطقة التي وقعت فيها الحرائق، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأصدرت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذارا طارئا وحشدت 28 طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق و105 عربات إطفاء وأكثر من 400 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

المصدر: يونهاب

ولفت المسؤولون، إلى أن رجال الإطفاء يواجهون صعوبات في احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية التي تزيد سرعتها عن 25 مترا في الثانية والطقس الجاف.

ويعمل فريق الاطفاء على منع انتشار الحرائق إلى محطة "هانول" للطاقة النووية في بلدة أولجين، حيث توجد ستة مفاعلات مياه مضغوطة.

المصدر: "يونهاب"