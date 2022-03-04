إصابة 10 جنود إسرائيليين بانقلاب مدرعة

أصيب 10 جنود إسرائيليين، مساء الخميس، جراء انقلاب مدرعة عسكرية تابعة للواء جولاني خلال تدريبات جنوب إسرائيل.

وبحسب قناة 14 العبرية، فإن 5 من الجنود نقلوا للعلاج في المستشفيات، لإجراء مزيد من الفحوصات لهم رغم أن حالتهم طفيفة، في حين عولج الآخرون ميدانيا.

This just happened moments ago....A training accident in the south of Israel after an APC in the 12th Battalion in the Golani brigade overturned. 8 combat soldiers were lightly wounded and 3 were evacuated for medical tests.https://t.co/82dxW6G65Rpic.twitter.com/VEykYbzkS5 — Uri Gobey @ Documenting Israel (@israelmuse) March 3, 2022

وأشارت القناة العبرية إلى أنه يجري التحقيق في الحادث، الذي وقع خلال تدريبات للواء جولاني.

المصدر: وكالات إسرائيلية