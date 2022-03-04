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إصابة 10 جنود إسرائيليين بانقلاب مدرعة

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إصابة 10 جنود إسرائيليين بانقلاب مدرعة
JALAA MAREY / AFP
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أصيب 10 جنود إسرائيليين، مساء الخميس، جراء انقلاب مدرعة عسكرية تابعة للواء جولاني خلال تدريبات جنوب إسرائيل.

وبحسب قناة 14 العبرية، فإن 5 من الجنود نقلوا للعلاج في المستشفيات، لإجراء مزيد من الفحوصات لهم رغم أن حالتهم طفيفة، في حين عولج الآخرون ميدانيا.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه يجري التحقيق في الحادث، الذي وقع خلال تدريبات للواء جولاني.

المصدر: وكالات إسرائيلية

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