زاخاروفا: واشنطن تقوم بابتزاز وترهيب الدول

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة تقوم بابتزاز وترهيب العديد من دول العالم للتأثير على علاقاتها بروسيا.

وقالات زاخاروفا في حديث لقناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب"، يوم الخميس: "ترى إعادة تمركز الدول (على الساحة الدولية)، ولكن بأي ظروف تجري هي؟ في ظروف أشد الضغوطات على كل دولة".

وأضافت أن "تلك الدول تتعرض للترهيب والابتزاز من قبل واشنطن قبل كل شيء، بكل الطرق الممكنة".

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"