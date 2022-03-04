 
مباشر

زاخاروفا: واشنطن تقوم بابتزاز وترهيب الدول

أخبار العالم

زاخاروفا: واشنطن تقوم بابتزاز وترهيب الدول
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/siwu

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الولايات المتحدة تقوم بابتزاز وترهيب العديد من دول العالم للتأثير على علاقاتها بروسيا.

وقالات زاخاروفا في حديث لقناة "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب"، يوم الخميس: "ترى إعادة تمركز الدول (على الساحة الدولية)، ولكن بأي ظروف تجري هي؟ في ظروف أشد الضغوطات على كل دولة".

وأضافت أن "تلك الدول تتعرض للترهيب والابتزاز من قبل واشنطن قبل كل شيء، بكل الطرق الممكنة".

ويأتي ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا