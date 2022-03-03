رئيس وزراء جورجيا يوقع طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أرسلت جورجيا طلبا إلى هياكل الاتحاد الأوروبي لمنح وضع عضو مرشح للاتحاد الأوروبي، والذي وقعه رئيس الوزراء إيراكلي غاريباشفيلي.

وقال غاريباشفيلي في رسالته المصورة بالفيديو: "اليوم هو يوم تاريخي لجورجيا أوقع على طلب عضوية الاتحاد الأوروبي نيابة عن البلاد".

وتابع: "جورجيا دولة أوروبية" مضيفا: "كانت بلادنا على مدار تاريخها الطويل تنتمي دائما إلى فضاء الثقافة والحضارة الأوروبية، وهي تقدم اليوم أيضا مساهمة قيمة في حمايتها وتنميتها".

وقرر حزب "الحلم" الجورجي الحاكم بعد مشاورات مع الحكومة، التقدم في 3 مارس بطريقة سريعة لمنح مكانة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي على أساس "حقائق جديدة".

كما أعلن رئيس البرلمان المولدافي، إيغور غروسو في وقت سابق من اليوم، أن رئيسة البلاد، مايا ساندو، تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي قريبا.

وربما يستغرق أي طلب للعضوية والنظر فيها سنوات عديدة وينطوي على تعديلات سياسية أساسية تندرج من التجارة إلى تدابير سيادة القانون والالتزامات بمكافحة الفساد.

المصدر: سبوتنيك+أسوشيتد برس