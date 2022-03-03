مارتن غريفيث يدعو طرفي النزاع في أوكرانيا إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة وحماية المدنيين

دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، متوجها إلى "المتحاربين الروس والأوكرانيين إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين".

وقال غريفيث في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" اليوم الخميس: "الآن بعدما توافرت لدينا الموارد للقيام بهذه المهمة، نحتاج إلى أن تسمح لنا أطراف النزاع بالقيام بذلك والوفاء بمسؤولياتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأشار إلى أن "الأمم المتحدة جمعت حتى الآن خلال يومين وبفضل سخاء المانحين 1,5 مليار دولار من أصل 1,7 مليار طلبت كمساعدات طارئة".

المصدر: أ ف ب