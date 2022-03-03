اليوم.. قمة افتراضية بين بايدن وقادة اليابان وأستراليا والهند في تحالف "كواد"

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس قمة افتراضية مع القادة الآخرين في التحالف الرباعي للحوار الأمني "كواد" الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

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ويأتي هذا الإعلان في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية، بعد يوم على محادثة بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي الثانية بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأسبوع الماضي.

وقال البيان المقتضب إن القادة الأربعة "سيراجعون الجهود المستمرة لتطبيق مبادرات القادة التي أعلن عنها في إطار أجندة كواد المعاصرة والإيجابية".

ولم يأت البيان الهندي على ذكر الأزمة الأوكرانية. وقال إن بايدن وفوميو كيشيدا وسكوت موريسون وناريندرا مودي "سيتبادلون الآراء والتقديرات بشأن التطورات المهمة في (منطقة المحيطين) الهندي والهادئ".

وكانت الولايات المتحدة قد دعت نيودلهي إلى استخدام "نفوذها" لدى موسكو.

والهند التي كانت تميل للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، وترتبط بعلاقات وثيقة مع موسكو، دعت روسيا وأوكرانيا لوقف "الأعمال العدائية"، لكن من دون إدانة العملية العسكرية الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الرباعي كان قد أطلق لمواجهة توسع نفوذ لصين. وبرزت مخاوف في الهند وغيرها من أن تصرف الأزمة الأوكرانية انتباه واشنطن عن المنطقة.

وقد يمثل الاجتماع فرصة للقادة الآخرين للضغط على مودي لاتخاذ موقف أكثر انتقادا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب