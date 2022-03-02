بعد كلمة ماكرون.. زاخاروفا للفرنسيين: عليكم قراءة المواد

نصحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الفرنسيين بـ"قراءة المواد"، عقب كلمة الرئيس إيمانويل ماكرون حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكتبت تعليقا على اعتبار ماكرون أن تأكيد روسيا أن عمليتها في أوكرانيا تهدف لاجتثاث النازية بأنه تأكيد "خادع": "لسنوات عديدة من صيغة نورماندي، كان بوسع كبار القادة السياسيين في فرنسا قراءة المواد".

ولفتت زاخاروفا إلى تدنيس نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست في منطقة نيقولاييف وغيرها في أوكرانيا، وأضافت: "هناك الآلاف من هذه الحقائق على مر السنين. فقط من لم يرغبوا في رؤيتها لم يروها. لكننا سنذكرهم بها".

وزعم ماكرون بأن "مبررات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا محض افتراء".

وقال،إن "الأوروبيين والناتو وأوكرانيا لم يبحثوا عن هذه الحرب"، وأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده اختار الحرب وهي حرب وليست أزمة".

وأضاف: "أوروبا سوف تدفع ثمن حريتها واستقلالها وستتخلص من التبعية الاقتصادية وتبعية الطاقة وخاصة الغاز الروسي.. سأعمل على استقلال الطاقة".

المصدر: RT + "تاس"