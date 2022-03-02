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موسكو: لم تترك واشنطن لنا خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين بعد طرد موظفنا من أمانة الأمم المتحدة

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موسكو: لم تترك واشنطن لنا خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين بعد طرد موظفنا من أمانة الأمم المتحدة
وزارة الخارجية الروسية
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تترك لموسكو خيارا غير طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا ردا على طرد موظف روسي من أمانة الأمم المتحدة.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء حول إجراء الولايات المتحدة: "لا نية لنا للتسامح مع ذلك ونقول بصراحة أننا سنرد، وقد يكون ردنا هو ضد الحصة الأمريكية بالحضور الدبلوماسي في موسكو، والتي لا نزال نحددها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد موظفي بعثتنا في نيويورك".

وتابعت: "قد نطرد دبلوماسيين أمريكيين، ومع أنه كان من المحبذ لنا ألا نلجأ إلى هذه الخطوة مجددا إلا أن وقاحة واشنطن ورفضها لأي اتفاق أو عدم قدرتها على ذلك، لم يترك كل هذا لنا ببساطة أي خيار آخر".

وأضافت أن روسيا تدعو الجانب الأمريكي في هذا الصدد إلى "التحلي بالعقلانية ووقف التصعيد".

المصدر: "تاس"

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