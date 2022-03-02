لافروف: موسكو عرضت على كييف الاتفاق وليس الاستسلام

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مطالب روسيا من أوكرانيا لا يمكن وصفها بأنها استسلام لها، فموسكو عرضت الاتفاق فقط.

وقال في تصريح لقناة "الجزيرة": "لا أعتقد أن هذا يمكن أن يوصف بهذه الطريقة (استسلام).. الشيء الرئيسي هنا ليس المصطلح الذي سيتم استخدامه. نحن نقترح اتفاقية ستضمن الحقوق القانونية لكل الشعوب التي تعيش في أوكرانيا والتي تضم جميع الأقليات القومية دون استثناء".

وأضاف: "ينبغي أن ينعكس هذا في التشريع الأوكراني، حيث يوجد الآن قانون بشأن 3 شعوب أصلية، كما لو لم يكن هناك أبدا روس على الأراضي الأوكرانية على الإطلاق. هذه هي الأشياء التي تخلق بالفعل الأساس التشريعي لمزيد من السياسة المعادية وليس فقط ضد الروس.. ضد جميع الأقليات القومية الأخرى: الهنغاريون والرومانيون والبولنديون والبلغاريون".

وشدد لافروف على أنه "ننطلق من حقيقة أن الشعب الأوكراني هو الذي يقرر ذلك. وإذا وافقت السلطات على الشروط التي تجري مناقشتها الآن، سيكون هذا اتفاقا وليس استسلاما".

المصدر: "الجزيرة" + "تاس"