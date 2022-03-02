المبعوثة الأممية إلى أفغانستان تدعو إلى دعم حوار سياسي منظم مع حركة طالبان

دعت المبعوثة الأممية إلى أفغانستان ديبورا ليونز، إلى دعم حوار سياسي منظم مع حركة "طالبان" وتمهيد الطريق لانضمام الدولة الأفغانية إلى المجتمع الدولي.

وفي كلمة لها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، قالت ليونز إنه "ربما تم تجنب أسوأ المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية، لكنها كانت قصيرة الأجل وفقط لكسب القليل من الوقت".

وأشارت إلى أنه "لا يمكننا مساعدة الشعب الأفغاني دون العمل مع سلطات الأمر الواقع (حركة طالبان). سيكون هذا صعبا على بعض الناس، لكنه ضروري"، مضيفة: "تشكو الإمارة الإسلامية من حرب اقتصادية غير معلنة على البلاد ويجب سد الاختلاف في وجهات النظر حول الوضع".

المصدر: Tolo news