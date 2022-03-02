مئات المهاجرين يعبرون من المغرب إلى مدينة مليلية الإسبانية

أعلنت السلطات في مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية بشمال إفريقيا، اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 500 مهاجر عبروا السياج الفاصل بين جيب مليلية الصغير والمملكة المغربية.

وقالت ممثلة الحكومة الإسبانية في مليلية، صابرينا موح، لمحطة "كادينا كوب" الإذاعية المحلية، إنها فوجئت بمحاولة أكثر من ألفي شخص عبور السياج، وهو أحد أعلى الأرقام المسجلة، وأشارت إلى أن "كل شيء حدث بسرعة حقا".

ونشرت المحطة الإذاعية على الإنترنت تسجيلات مصورة تظهر رجالا مبتهجين ويحتفلون، وبعضهم ملطخ بالدماء، بينما يشقون طريقهم إلى مركز للمهاجرين في مليلية، والذي يتسع لاستضافة 480 شخصا.

وأصدر مكتب الحكومة الإسبانية المحلي بيانا قال فيه إن قوات حرس الحدود المغربية واجهت "عنفا هائلا" عندما حاول 2500 شخص في الأقل اقتحام مليلية في الساعة 9:30 صباحا، لافتا إلى أن أفرادا من المهاجرين كانوا يحملون سكاكين وعصيا وألقوا الحجارة على الحراس. وكان لديهم أيضا براغي مثبتة في أحذيتهم، والتي غالبا ما يستخدمها المهاجرون لتسلق السياج المزدوج الذي يبلغ ارتفاعه 6 أمتار والذي يحيط بالمدينة التي يبلغ تعداد سكانها 85 ألف نسمة.

كما جاء في البيان أن قوات الأمن "حيدت عددا كبيرا من الأشخاص الذين حاولوا دخول مدينتنا، وأنه يعتقد أن زهاء 500 شخص دخلوا المدينة بالفعل.

وقالت السلطات إن ثلاثة مهاجرين وثلاثة من عناصر الحرس المدني الإسباني عولجوا من إصابات طفيفة.

المصدر: AP