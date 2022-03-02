ممثل قوات "دونيتسك الشعبية" يعلن محاصرة مدينة ماريوبول الاستراتيجية

أعلن إدوار باسورين ممثل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية عن فرض الحصار على مدينة ماريوبول الاستراتيدية الواقعة في موقاطعة دونيتسك على شاطئ بحر آزوف.

جاء هذا التصريح بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء أن وصول الوحدات الأوكرانية إلى شواطئ بحر آزوف بات مقطوعا بشكل كامل، موضحة أن "مفارز أمامية لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدمت إلى حدود مقاطعة دونيتسك حيث التقت القوات الروسية التي سيطرت على مناطق على طول شاطئ البحر".

إقرأ المزيد

وأضاف باسورين: "يجب بذل كل الجهود لتجنيب الناس (هناك) أي أذى"، معربا عن أمله بأن يبدأ السكان المدنيون في مغادرة ماريوبول اليوم.

وفي وقت سابق أكد باسورين أن أالجيش الروسي وبالتعاون مع قوات دونيتسك، قام بتنظيم ممرين إنسانيين لمغادرة سكان ماريوبول.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

المصدر: "نوفوستي"