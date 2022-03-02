الهند تعلن إجلاء 12 ألف مواطن هندي من أوكرانيا

أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الهندي، خارش واردخان شرينغلا، أن الهند قامت بإجلاء 12 ألف مواطن هندي ومعظمهم طلاب من أوكرانيا.

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ونقلت صحيفة "Times of India"، أمس الثلاثاء، عن الدبلوماسي في مؤتمر صحفي عبر الفيديو: "قمنا بإجلاء 12 ألف مواطن هندي من أوكرانيا. ويتواجد هناك حاليا 8 آلاف هندي نصفهم في شرق أوكرانيا وفي الأصل في مدينتي خاركوف وسوما. وعلينا أن نكون جاهزين للقيام بإجلائهم في الاتجاهين الغربي والشرقي. وبهذا الصدد توجهت الهند بنداء إلى الجانبين الروسي والأوكراني حول إنشاء ممرات آمنة".

وأضاف أن كل المواطنين الهنود غادروا العاصمة الأوكرانية كييف. كما دعت نيودلهي موسكو السماح للطلاب الهنود المتواجدين في منطقة النزاع في أوكرانيا، بدخول الأراضي الروسية. وأفاد بوصول مجموعة من الدبلوماسيين من السفارة الهندية في روسيا إلى مدينة بيلغورود الروسية لتقديم المساعدات للهنود القادمين من أوكرانيا.

وقد عاد أكثر من 1300 مواطن هندي تم إجلاؤهم من الأراضي الأوكرانية، إلى وطنهم بـ6 رحلات إجلاء خاصة من الدول المجاورة لأوكرانيا. وتخطط الهند لتنظيم 26 رحلة جوية من رومانيا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا لإعادة مواطنيها إلى الهند خلال الأيام الثلاثة القادمة.

المصدر: تاس