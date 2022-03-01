دونيتسك.. إصابة طفلين بقصف أوكراني – فيديو

أعلن رئيس قسم الطوارئ بمستشفى دونيتسك يفغيني غيليتسين، أن طفلين أصيبا بقصف القوات الأوكرانية منزلهما في حي كييفسكي بالمدينة.

وقال: "كنا نعمل في قسم الأورام بالمستشفى، وفجأة سقطت قذائف على المدينة.. وتلقينا بلاغا بإصابة طفلين في الحادث".

وأضاف: "حالتهما متوسطة الخطورة لكنها لا تشكل خطرا على حياتهما، وحاليا العائلة موجودة في المستشفى".

من جهتها قالت أم الطفلين: "القصف كان من جهة أفديفكا.. القذيفة اخترقت السور الخارجي للمنزل وضربت أحد جدرانه الداخلية لتحدث فتحة فيه مما أدى إلى إصابة الطفلين.. كنا جميعا في المنزل بالإضافة إلى والديي".

بدورها قالت الطفلة ناستيا (9 أعوام): "لست خائفة ولكني مضطربة قليلا".

وأضافت: "القذيفة ضربت الجدار بالقرب من القبو وأحدثت فتحة فيه.. وكانت القذيفة قد اخترقت الجدار والسور بحيث كان يمكن مشاهد المنزل المجاور".

وتابعت: "في المدرسة علمونا ما الواجب علينا عمله في حال بدأ القصف على المنازل".

المصدر: RT