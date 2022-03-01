تركيا.. مستشار سابق لأردوغان ينتقده بشكل غير مباشر

وجه المستشار الرئاسي التركي السابق بولنت أرنتش انتقادا ضمنيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء مع الحقوقيين الشباب بولاية قونية.

وقال في معرض حديثه عن الوضع الاقتصادي والبطالة في تركيا: "البعض يصفون أنفسهم برجال الاقتصاد، أما أنا فأرى نفسي حقوقي متمرس".

وأضاف: "دعوني أوضح أن التخرج من كلية الحقوق غير كاف ليصبح المرء حقوقيا.. أشاهد هؤلاء المهرجون في القنوات التلفزيونية حيث يتم وصفهم بالحقوقيين والأساتذة الجامعيين. القانون مهمة وشيء ذو معيار".

وتابع، أن "اللباقة هي لغة السياسة، وأن لغة السياسة تحتضن الجميع بوجه.. فلا يمكنكم استخدام لغة العنف في السياسة. ولغة العنف تكمن في التهديد والإهانة وتشويه السمعة".

واعتبر البعض حديث أرينتش عن وصف البعض لأنفسهم بالاقتصاديين هي إشارة ضمنية منه للرئيس أردوغان الذي يصف نفسه بـ"رجل الاقتصاد"، بينما تتهمه المعارضة بـ"تدمير الاقتصاد بسبب سياسته المالية غير المعهودة".

المصدر: "زمان" التركية