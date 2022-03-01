نيودلهي تعلن مقتل طالب هندي في أوكرانيا

أعلنت نيودلهي، اليوم الثلاثاء، أن طالبا هنديا قتل في أوكرانيا، داعية موسكو وكييف إلى تأمين ممر آمن لمواطنيها البالغ عددهم حوالي 12 ألفا عالقين في البلاد.

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وقال أريندام باجي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، على "تويتر": "بحزن عميق نؤكد أن طالبا هنديا فقد حياته خلال القصف في خاركوف هذا الصباح".

وأضاف أن "وزير الخارجية دعا السفيرين الروسي والأوكراني لتأمين ممر آمن عاجل للمواطنين الهنود الذين ما زالوا في خاركوف والمدن في مناطق الصراع الأخرى".

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، يواجه بعض الطلاب صعوبات في العبور إلى البلدان المجاورة، حيث ورد أن بعض حرس الحدود الأوكرانيين يرفضون السماح لهم بالمرور ويطالبون بالمال.

المصدر: AFP