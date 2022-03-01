"فيسبوك" يرسل لـRT قائمة بأسماء البلدان التي قيد فيها الوصول إلى صفحات القناة

تتواصل الإجراءات التي تضرب حرية الإعلام والصحافة والرأي الآخر بعرض الحائط التي تفرضها المؤسسات الغربية على شبكة RT، آخرها ما صدر عن "فيسبوك".

في هذه الخطوة، أرسلت الشركة على موقع "فيسبوك" إشعارا يفيد بأنها قيدت الوصول إلى صفحات RT باللغات الروسية والإنجليزية والإسبانية في البلدان التالية:

أوكرانيا

بلغاريا

إستونيا

لوكسمبورغ

إسبانيا

سلوفينيا

بولندا

هنغاريا

إيرلندا

مالطا

ليتوانيا

التشيك

البرتغال

اليونان

فرنسا

رومانيا

فنلندا

قبرص

إيطاليا

هولندا

النمسا

ألمانيا

سلوفاكيا

كرواتيا

بلجيكا

لاتفيا

السويد

الدنمارك

وفي وقت سابق أعلنت شركة META أكبر مشغل لشبكات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم أنها ستقيد مواد شبكة RT ووكالة SPUTNIK الروسيتين على منصاتها في الاتحاد الأوروبي.

كذلك أعلن موقع "تويتر" يوم الاثنين أنه وضع علامة خاصة على المحتوى الذي تنشره وسائل الإعلام والمواقع المرتبطة بالحكومة الروسية.

وقالت المتحدثة باسم تويتر إليزابيث بوسبي "تويتر" لموقع "بوليتيكو": "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، شاهدنا أكثر من 45000 تغريدة يوميا من أفراد على الموقع يشاركون هذه الروابط، مما يعني أن الغالبية العظمى من المحتوى من وسائل الإعلام التابعة للدولة يأتي الآن من أفراد يشاركون هذا المحتوى، بدلا من الحسابات التي نصنفها لسنوات على أنها وسائل إعلام تابعة للدولة".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعلنت الأحد حظر بث عدد من وسائل الإعلام الروسية أبرزها RT وSPUTNIK في الاتحاد الأوروبي، ضمن العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

المصدر: RT