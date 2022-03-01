الجعفري: أحد أسباب الحرب على سوريا رفضها مد خط الغاز القطري إلى أوروبا لإفشال الخط الروسي

أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن أحد أسباب الحرب على سوريا كان رفضها مد خط أنابيب الغاز القطري إلى أوروبا عبر تركيا لإفشال الخط الروسي.

وأكد الجعفري في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على سوريا منذ سنوات، والتي تتخذها اليوم ضد روسيا، هي "إجراءات غير شرعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

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واشار إلى أنه "يجب إيجاد آليات جديدة للتعامل بين الدول التي يفرض عليها الغرب إجراءات قسرية أحادية الجانب".

وشدد على أنه لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي، موضحا أنه عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية.

وأفاد بأن "حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب في أوكرانيا كبير".

وأضاف أن الإرهابيين في سوريا والنازيين الجدد في أوكرانيا يعملان بإمرة مشغل واحد، وأن "سوريا توثق قيام الأمريكي في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من مكان لآخر".

المصدر: "سبوتنيك"