مصدر: انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس

أكد مصدر إعلامي مطلع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس، مرجحا أن تكون ختامية.

وقال المصدر: "لقد دخلنا للتو قاعة المفاوضات، وبدأت الجولة الثالثة منها، ومن المرجح أن تكون هذه الجولة الأخيرة".

وأضاف: "تم أخذ فترتي استراحة في المفاوضات، التي استمرت لأكثر من أربع ساعات تقريبا".

من جهتها، أفادت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق نقلا عن أليكسي أريستوفيتش مستشار الرئاسة الأوكرانية، أن "كييف تطالب بانسحاب جميع القوات الروسية، بما في ذلك من شبه جزيرة القرم ودونباس".

وحسب موقع Strana.ua فإن أريستوفيتش قال، إن "الوفد الأوكراني يطالب بانسحاب جميع القوات الروسية من أراضي البلاد"، فيما يشدد الإعلام الأوكراني على أن ذلك يمثل "الرأي الشخصي لأريستوفيتش".

المصدر: "نوفوستي"