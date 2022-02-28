زيلينسكي يناشد الاتحاد الأوروبي ضم أوكرانيا بشكل عاجل

توجه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي بطلب قبول أوكرانيا بشكل عاجل في الاتحاد.

وقال زيلينسكي في خطابه: "نناشد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالانضمام العاجل لأوكرانيا بموجب إجراء خاص جديد".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إن اللحظة الحاسمة قد جاءت "لوقف سنوات من المناقشات" واتخاذ قرار بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب رئيس أوكرانيا، عن امتنانه للدول الغربية لدعمها لبلاده، وأضاف: "هدفنا هو أن نكون مع جميع الأوروبيين، والأهم من ذلك، أن نكون على قدم المساواة".

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المصدر: نوفوستي