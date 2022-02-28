عضو بوفد أوكرانيا: سنستمع إلى كل مقترحات روسيا خلال المفاوضات

قال دافيد أراخاميا رئيس كتلة حزب "خادم الشعب" ببرلمان أوكرانيا، إن وفد بلاده خلال المفاوضات مع روسيا سيستمع إلى جميع المقترحات وسيقوم "بتقييمها بهدوء".

وأضاف أراخاميا، الذي يدخل في قوام وفد أوكرانيا: "علينا أن نصغي إليهم ونوازن بهدوء كل المقترحات وانعكاساتها على مصالح الوطن والمواطنين".

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، أن الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا، يضم أراخاميا، وكذلك عضو البرلمان من حزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة" إيغور أبراموفيتش، ونائب وزير الدفاع وعدة أشخاص آخرين.

في ذات الوقت، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي إنه لا يؤمن بنجاح المفاوضات مع روسيا.

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وأعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن كييف أرسلت وفدا إلى المحادثات، للاستماع إلى موقف الجانب الروسي والتعبير عن رأي سلطات كييف.

يوم أمس، قال مصدر مطلع لمراسل "تاس"، إن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستبدأ صباح الاثنين في مقاطعة غوميل في بيلاروس.

المصدر: تاس