زعيم حزب "البديل لألمانيا": لا تنسوا دور روسيا في تقدم أوروبا!

دعا زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا" تينو كروبالا السلطات الألمانية إلى عدم تجاهل إسهام روسيا في تطوير أوروبا وإعادة توحيد ألمانيا، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الحوار مع روسيا.

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وقال خلال جلسة طارئة للبرلمان عقدت لمناقشة التطورات في أوكرانيا وسط مواصلة روسيا عمليتها العسكرية هناك: "روسيا جزء من البيت الأوروبي مثلها مثل أوكرانيا. وفي هذه الأيام بالذات يجب علينا ألا ننسى المساهمة الروسية من أجل ألمانيا وأوروبا".

وأعاد كروبالا إلى الأذهان أن موقف موسكو "جعل وحدة ألمانيا ممكنة"، وأن الألمان ما زالوا ممتنين لروسيا على دورها هذا حتى الآن.

وقال: "الاتهامات المتبادلة لن تساعد على إيجاد الحل"، داعيا سلطات بلاده إلى اتخاذ قرارات "رزينة" ودعوة "جميع الشركاء إلى طاولة مفاوضات واحدة ووضع خطة من أجل مستقبل القارة الأوروبية".

كما ذكر أن تفاقم التوتر مع روسيا أدى إلى رفع أسعار الوقود والتضخم، داعيا إلى عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وانتقد بشدة قرار سلطات مدينة ميونيخ مطالبة قائد الأوركسترا الروسي الشهير فاليري غيرغييف بإعلان موقف علني ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإلا سيواجه خطر فقدان عمله قائدا رئيسيا لأوركسترا ميونخ الموسيقية، واصفا هذا القرار بأنه "غير مقبول".

المصدر: "تاس"